غسان سلامة: نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة يقول خلال مؤتمر صحفي من جنيف، «نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين».