غسان سلامة: نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة يقول خلال مؤتمر صحفي من جنيف، «نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين».
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المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة يقول خلال مؤتمر صحفي من جنيف، «نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين».
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اكذب من هذا المسخ مافيش. هالحقير لو فيه خير ماتهربش من لبنان و خلاها فوضي. كذاب لانه يعمل لايطالة الازمه في ليبيا لانه مستفيد هالمرتشي الملعون
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