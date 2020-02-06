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غسان سلامة: نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة يقول خلال مؤتمر صحفي من جنيف، «نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • اكذب من هذا المسخ مافيش. هالحقير لو فيه خير ماتهربش من لبنان و خلاها فوضي. كذاب لانه يعمل لايطالة الازمه في ليبيا لانه مستفيد هالمرتشي الملعون

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