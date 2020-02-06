

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2020

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة العمل على إيجاد نقاط مشتركة وإعادة جذور الثقة بين الطرفين (الجيش وقوات الوفاق) في جنيف.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي من جنيف أن الوفدان المشاركان في الحوار العسكري (لجنة 5+5) يشعران بأهمية الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار كما أنهما يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد سلامة أن المسار العسكري أحد المسارات التي تحاول البعثة الأممية تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين مشددا على القيام بحوار ليبي داخلي للتوصل إلى تعزيز وقف إطلاق النار.

وأوضح سلامة أن المسار العسكري يعمل على وضع ضوابط لوقف إطلاق النار ليكون مستديما مؤكدا أن “ثمة تفاهم يجري يتطلب التزامات من الطرفين من قبل الجيش الوطني الليبي من جهة وكذلك من جهة الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف سلامة: مناقشتنا في جنيف كانت لليبيين دون تدخل من أطراف خارجية مؤكدا أنه جرى بحث ما هو مقبول بشأن الهدنة إضافة إلى بحث أمور فنية أخرى

وشدد على وجود محاولات للتوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين ،وأعرب سلامة عن تفاؤله بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي نهاية فبراير الجاري.