تحديد موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من محادثات التسوية السياسية الليبية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الجولة المقبلة من محادثات التسوية السياسية الليبية ستعقد بجنيف في 26 فبراير/شباط.

وأضاف سلامة إنه “يتوقع أن يتسلم اليوم قائمة مطالب من زعماء قبائل في شرق البلاد لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة”، حسبما نقلت رويترز.

وصرح سلامة في وقت سابق، بأن “المسار السياسي لحل الأزمة الليبية يتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين ويرجح أن يجري في مدينة جنيف السويسرية”.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء الماضي، إن لقاء جنيف بين العسكريين الليبيين سيكون، أول مرة، بين ضباط كبار من الطرفين، مؤكدا أن “لقاء اللجنة الاقتصادية الليبية المشتركة القادم سيتم في القاهرة في 9 من الشهر الجاري”.

وأكد أن طرفي الصراع في ليبيا ينتهكان قرار حظر السلاح وأن هناك مسلحون غير ليبيين يقاتلون مع الطرفين، معربا عن أمله في أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة.

وانطلقت، الاثنين الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه من المقرر مشاركة “خمسة من كبار الضباط، ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي يقودها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.