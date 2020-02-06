وزير الداخلية يجتمع مع فروع مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم اجتماعا موسعا في مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، بدعوة من مدير المصلحة في المدينة وبحضور مديري فروع المنطقة الشرقية.

الاجتماع تناول المشاكل والعراقيل التي تواجه مكاتب السجلات المدنية بالمنطقة الشرقية، ومن أبرزها عدم وجود مباني وإمكانيات تليق بمكاتب المصلحة، حيث وعد وزير الداخلية بتوفير كافة الاحتياجات لهذا المرفق الحيوي الذي يعد العمود الفقري للدولة الليبية.

كما أشاد مديرو فروع المصلحة بالمجهودات المبذولة من وزارة الداخلية خدمة للمصلحة العامة.

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