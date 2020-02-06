داخلية الوفاق تبحث صعوبات عمل أمن السواحل

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن اليوم الخميس بمدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل بالإدارة العامة لأمن السواحل، والوقوف على المشاكل الصعوبات التي تواجهها وايجاد الحلول لحلحتها.

واستمع وكيل الوزارة لشروح وافية من قبل مدير الإدارة حول سير العمل، والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة من أجل الحفاظ على أمن السواحل الليبية.