ليبيا ومصر تبحثان التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة

أخبار ليبيا24

التقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، مع نظيره المصري، في القاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء، وكذلك المشروعات والخطط المستقبلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن الطرفين ناقشا سُبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء وكذلك المشروعات والخطط المستقبلية التي يأتي من ضمنها استكمال خط الربط المشترك بين ليبيا ومصر لخطوط الـ 400كيلو فولت.

وأضاف، أن الطرفان ناقشا كذلك إمكانية التعاون وحث الشركات المصرية الكبرى في مجال الكهرباء للعمل في ليبيا.

وأشار خليفة أن اللقاء حضره، كل من، جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور حسن يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية “بيجسكو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24