

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 February, 2020

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقاءه سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا أن حكومة برلين تقف إلى جانب حكومة الوفاق ومساعيها لحل الأزمة الليبية سياسياً.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن السفير الألماني أعرب خلال اللقاء الذي جرى بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس عن قلق بلاده من تفاقم الأزمة الليبية مؤكدا رغبة بلاده في إيجاد حل سياسي يرضي كافة الأطراف الليبية معولاً على لقاء 5+5 المقرر عقده في جنيف الأيام القادمة.

وقال السفير الألماني خلال اللقاء الذي حضره نائبه “ديفيد قويش” ومدير مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية “كريستيان بول” “نتمنى أن تكون هناك خطوات إيجابية مرتقبة من جانب (قائد الجيش خليفة) حفتر لحلحة الأزمة الليبية التي أصبحت مصدر قلق للمنطقة بأكملها خاصة وللدول الأوروبي عامة”.

من جهته أكد باشاغا أن حكومة الوفاق تدافع عن طرابلس من أي دمار يلحق بها جراء القصف الذي يقوم به الجيش بحسب تعبيره.

وأكد أن خرق الهدنة جاء من طرف الجيش الذي ضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية والمحلية معربا عن أمله بأن يكون هناك حل سياسي في القريب العاجل شريطة عودة قوات الجيش من حيث أتت.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء نتائج مؤتمر برلين الذي عقد مؤخراً لحل الأزمة الليبية والاستعداد لمؤتمر 5+5 المقرر عقده في جنيف الأيام القادمة.