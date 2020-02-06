أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ”غسان سلامة” في جنيف

فيما يلي ابرز التصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف السويسرية بشأن اخر التطورات في محادثات جنيف 5+5:

– البعثة تقوم بحوار ليبي داخلي لتعزيز وقف إطلاق النار ونرغب في الوصول إلى «وقف كامل لإطلاق النار».

– نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين.

– نشدد على ايجاد نقاط مشتركة واعادة جذور الثقة بين الطرفين في جنيف.

– المسار العسكري التفاوضي يتقدم خلال الاجتماعات وننتظر نتائج عملية أفضل.

– الوفدان يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

– متفائلون بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي نهاية فبراير الجاري.

– مناقشتنا في جنيف كانت لليبيين دون تدخل من أطراف خارجية وبحثنا ماهو مقبول بشأن الهدنة وامور فنية أخرى.

– الاجتماعات بين الطرفين خلال اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة ونحن لم نضغط باتجاه تحقيق ذلك.

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