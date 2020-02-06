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أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ”غسان سلامة” في جنيف

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ابرز التصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف السويسرية بشأن اخر التطورات في محادثات جنيف 5+5:
– البعثة تقوم بحوار ليبي داخلي لتعزيز وقف إطلاق النار ونرغب في الوصول إلى «وقف كامل لإطلاق النار».
– نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين.
– نشدد على ايجاد نقاط مشتركة واعادة جذور الثقة بين الطرفين في جنيف.
– المسار العسكري التفاوضي يتقدم خلال الاجتماعات وننتظر نتائج عملية أفضل.
– الوفدان يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
– متفائلون بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي نهاية فبراير الجاري.
– مناقشتنا في جنيف كانت لليبيين دون تدخل من أطراف خارجية وبحثنا ماهو مقبول بشأن الهدنة وامور فنية أخرى.
– الاجتماعات بين الطرفين خلال اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة ونحن لم نضغط باتجاه تحقيق ذلك.

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