وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث سيّر عمل مصلحة الأحوال المدنية

بنغازي 06 فبراير 2020 (وال)- عقد معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم مديري فروع مصلحة الأحوال المدنية بمناطق شرق ليبيا وجنوبها الشرقي.

هذا وحضر الاجتماع عقده معالي الوزير بمقر فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، كل من : مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي، ومدير فرع المصلحة بالجبل الأخضر عقيد أنور صالح عيسى، ونائبه السيد فتح الله محمد عبد الله، ومدير فرع المصلحة بمنطقة الخليج جبريل سليمان المغربي، ومدير فرع درنة خير الله مبروك الصالحين، ومدير فرع المرج صلاح هارون الزاير، إضافة إلى المستشار الفني لرئيس المصلحة السنوسي طاهر.

واطلع معالي الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المعلومات والمتابعة بديوان وزارة الداخلية مقدم إبراهيم الرمالي، على سيّر العمل بفرع المصلحة بالمنطقة الشرقية، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجه المصلحة.

وتعهّد معالي الوزير بالعمل على توفير كل ما هو مُتاح من إمكانيات لدى الوزارة، لكافة فروع المصلحة بالمنطقة الشرقية، نظرًا لأهميتها البالغة في الحفاظ على الهوية الوطنية، بما يُعزز الأمن القومي الليبي.

وأكد معالي الوزير على العمل عبر مجلس الوزراء ورئيسه السيد عبد الله الثني، بتنفيذ المرحلة الثانية من استكمال البنية التحتية للمصلحة، وذلك من خلال الإنشاءات وأعمال الصيانة والتجهيزات لمختلف المكاتب الخدمية، ومكاتب الإصدار، وفروع المصلحة ضمن خطة عام 2020 م.

وثمّن معالي الوزير دور المصلحة وموظفيها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الهوية الليبية مُهددة بسبب العجز في النمو السكاني، مطالبًا المصلحة بالعمل من خلال مراكز البحوث والجامعات والخبرات، للخروج من هذه المشكلة، بما يُعزز التوازن بين نسبة المواليد والوفيات، ويُعزز التوازن مع النمو السكاني لدول الجوار.

وفي ختام الاجتماع، كرّم مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية عقيد أسامة الدرسي، وكافة مديري الفروع، معالي وزير الداخلية بدرع تكريمي، نظير دوره ووقوفه ودعمه للمصلحة، وبنائه لوزارة الداخلية على أسس مهنية عززت الاستقرار الأمني في كل مناطق سيطرة الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال