المحجوب يكشف حقيقة الضربات الجوية في درنة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، اليوم الخميس، إن الأخبار المتداولة ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية التي تفيد بتوجيه سلاح الجو الليبي ضربات جوية في مدينة درنة أو في محيطها غير صحيحة، نافيا وقوع أي ضربات جوية في المدينة.

وقال المحجوب في تصريح لـ218، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات، لا يُعلم الغرض من نشرها في هذا التوقيت، مؤكدًا أن الأمور في المدينة تسير على خير ما يُرام ولا يوجد بها أي اختراقات أمنية حتى اللحظة.

وطالب المحجوب الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار، مؤكدا على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحتها أو نفيها.

وفي السياق ذاته أكد مدير أمن «رأس الهلال ودرنة» العقيد فتحي عقيلة في تصريح لـ 218، أن الأمور في مدينة درنة تحت السيطرة والحياة بها طبيعية، ولا صحة للأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عقيلة، أن الوضع الأمني في درنة ممتاز، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بنشر دوريات أمنية بمداخل المدينة ومخارجها ووسطها بشكل مستمر، لضبط النظام العام في الشارع .

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