دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث ملف الأمني مع وزير الداخلية

بنغازي 06 فبراير 2020 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعًا لبحث سيّر العمل الأمني بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

هذا وناقش دولته خلال الاجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، كافة المشاريع الحكومة القائمة في قطاع الداخلية، ونسب إنجازها، وسيّر العمل بها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل، إضافة إلى المشاريع المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري.

وبحث دولته خلال الاجتماع مناقشة آليات توفير مختلف التجهيزات اللازمة، لعمل مديريات الأمن والإدارات العامة في وزارة الداخلية، بما يُعزز الاستقرار الأمني الذي تشهده مختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية.

وثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء استتباب الأمن، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لن يتوانى عن دعم وزارة الداخلية، لقيامه بدورها المنوط بها في حماية أمن الوطن والمواطن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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