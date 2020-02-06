مقتل شخصين في صفوف العصابات التشادية قرب الكفرة

أكد الناطق باسم كتيبة “سبل السلام” التابعة للجيش الوطني أحمد سلطان مقتل شخصين من العصابات التشادية التي تمتهن الخطف والابتزاز والقتل في الجنوب الشرقي من البلاد.

وقال سلطان في تصريح لـ218، اليوم الخميس، إن الاشتباكات اندلعت بعد قيام دوريات صحراوية تابعة للكتيبة بتتبع سيارات يشتبه في أنها تابعة للمليشيات التشادية الخارجة عن القانون، وبعد أن تم رصدهم، تمكنت الكتيبة من إيقاع قتيلين في صفوف العصابات التشادية.

وأوضح سلطان، أن بعض السيارات لاذت بالفرار بعد الدخول معهم في مواجهات مُسلحة، مؤكدًا أنه تمت مصادرة سيارة، ولا تزال دوريات الكتيبة تلاحقهم حتى هذه اللحظة.

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