

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2020

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،اليوم الخميس ،في مقر الأمم المتحدة بجينيف ،رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون ،الذي أكد وجود وعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا.

و أكدر رافائيل لوزون إن اللقاء الذي جمعه بسلامة ،تناول خلاله المعاناة التي تعيشها ليبيا بشكل عام، وتعيشها الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل إسترجاع حقوقها الإنسانية والإجتماعية ،مشيرا أن هذا اللقاء كان بمثابة إعتراف أممي بإتحاد يهود ليبيا ممثلاً رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في ليبيا.