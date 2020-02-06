البرلمان الموازي يبحث مشكلة نقص التمريض بالمستشفيات

عقدت لجنة الصحة بالبرلمان الموازي على مدار أسبوعين عددا من الاجتماعات واللقاءات مع مدراء المستشفيات والمناطق الصحية بالمنطقة الغربية لبحث الصعوبات التي تواجه المرافق الصحية وبينها نقص التمريض المتخصص والملاك الوظيفي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن آخر هذه الاجتماعات كان بمستشفى الزاوية التعليمي، والذي ضم عددا من مدراء مستشفيات المنطقة الغربية وإدارات المناطق الصحية في كل من الزاوية وزوارة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتطور في العمل.

وعقدت اللجنة أيضا اجتماعا مع مدراء المستشفيات بمنطقة طرابلس الكبرى، بمقر مستشفى طرابلس الطبي وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المستشفيات بمنطقة طرابلس الكبرى، وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين، كما تطرقت الاجتماعات للجوانب التنظيمية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية من قوانين ولوائح وقرارات تخص عملها وتحويلات العاملين الأجانب ومشكلة نقص التمريض المتخصص والملاك الوظيفي.