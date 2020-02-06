سلامة يؤكد أن المحادثات بشأن الوضع في ليبيا تحقق تقدمًا في عدة المجالات

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن المحادثات الجارية هذه الأيام بشأن الوضع في ليبيا تحقق تقدمًا في عدة مجالات.

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في جنيف، إن وفدا لجنة 5+5 العسكرية يشعران بأهمية تحويل الهدنة في غرب ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التزامات من قبل الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وبيّن سلامة أن الاجتماعات بين طرفي لجنة 5+5 لم تكن مباشرة، مؤكدًا أن بعثة الأمم المتحدة، لم تضغط باتجاه تحقيق ذلك.

وأوضح سلامة أن المسار العسكري هو أحد المسارات التي تحاول بعثة الأمم المتحدة تنظيمها تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأشار سلامة، إلى أن هناك محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين في ليبيا.

وذكر أن طرفا اللجنة العسكرية (5+5) سيعودون إلى ليبيا لبحث نتائج جلسات جنيف مع قياداتهم.

وقال سلامة، إنهم يأملون في مشاركة الشخصيات المدعوة من جانبي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، في المسار السياسي في 26 فبراير في جنيف.

وأكد سلامة أن الحوار المنعقد في جنيف (ليبي-ليبي) ومن دون حضور أو مشاركة أي طرف أجنبي.

كما أعلن أنه سيكون هناك اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار السياسي والمالي في 9 فبراير.

وأكد سلامة، أن هناك دول حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك دون ذكر اسم أي منها.

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