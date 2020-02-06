الشلوي: نجاح الجهود السياسية مرتهن بالمسار العسكري

أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن نجاح المسار السياسي الذي اقترحته البعثة الأممية لحل الأمة الليبية مرتهن بنجاح المسار العسكري.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مشكلة ليبيا أمنية بالدرجة الأولى وبالتالي فإن نجاح المسار السياسي يقترن بنجاح المسار العسكري وهذا النجاح يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية وخروج التشكيلات المسلحة وعودة المرتزقة والإرهابيين الأجانب إلى دولهم مضيفا أنه بعد تحقيق هذه النجاحات في المسار العسكري فإن الخطوة التالية ستكون سياسية متمثلة في تشكيل حكومة والدعوة للانتخابات.

وأضاف الشلوي أنه إذا لم يحدث تقدم حقيقي في المسار العسكري فإن ذلك يعني انهيار المسار السياسي.