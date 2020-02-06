طبرق تحتفي بأحد أعمدة المسرح الليبي

أقيمت في مدينة طبرق ندوة حول مؤسس المسرح الليبي المرحوم محمد عبدالهادي قدم خلالها شريط وثائقي عن حياته بعنوان رحلة الأمل.

وحضر الندوة عدد من المهتمين بالحركة المسرحية وقدمها مخرج الفيلم الوثائقي فرج الشطشاط والكاتب رزق فرج، حيث تناول الشريط سيرة الفنان المسرحي المؤسس ميلاده وحياته وبداياته الفنية وأجرى فيها المخرج عددا من المقابلات مع عدد من الفانين الذين تربطهم علاقة وطيدة مع المسرح.

وكان الفنان محمد عبدالهادي قد تحصل على أول ترخيص بإنشاء فرقة مسرحية في مدينة طبرق فور عودته من بيروت، حيث تشبع بالفن المسرحي في بلاد الشام وأصبح إيمانه الراسخ بجدوى هذا الفن الوليد، وحال وصوله إلى مدينة طبرق أسس أول فرقة مسرحية في سنة 1927 عرفت باسم فرقة “هواة التمثيل”.

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