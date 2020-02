أخبار ليبيا24 أعلن جهاز الحرس البلدي البيضاء اليوم الخميس ضبط عمال في أحد مصانع الطوب الإسمنتي في المدينة يقومون بالغش وخلط مواد غير صالحة أثناء صناعة الطوب. وأضاف الجهاز أنه بعد ورود معلومة بالخصوص وبعد التحري والتأكد قام أعضاء مركز الحرس البلدي الجنوبي المنطقة الصناعيه برئاسة الرائد محمد عبدالمجيد وأعضاء المركز بالتوجه إلى المصنع والتأكد […]

