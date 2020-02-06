ليبيا تشارك في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير صالح عبدالواحد الشماخي، اليوم الخميس، في الدورة العادية رقم «105» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عديد الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمل العربي المشترك، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والموضوعات المرفوعة إلى القمة العربية الأفريقية الخامسة المقرر عقدها في منتصف شهر مارس القادم، كما تم التطرق إلى مستجدات المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

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واعتمد المجلس الموضوعات الواردة فى الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى دورتها العادية الـ«31» المقررة بالجزائر. ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة عددًا من البنود منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعد تنفيذ قرارات القمة العربية العادية الأخيرة في تونس 2019، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019، والاستراتيجية العربية للسياحة ، دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ».

كما وافق المجلس على الاستراتيجية العربية للسياحة بضيغتها المعدلة ورفعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر للاعتماد ، كما ناقش قرارًا حول وضع منظمة المرأة العربية وقرر تشكيل لجنة من الدول الاعضاء لدراسة وتقييم أوضاع المنظمة وتعديل اتفاقية انشائها بما يتوافق مع قرارات المجلس .

يشار إلى أن اجتماعات الدورة «105» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي انطلقت في 2 فبراير الجاري واستمرت على مدار أربعة أيام، وتقرر خلالها انعقاد الدور القادمة للمجلس على المستوى الوزاري في 27 أغسطس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة.

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