وزير العمل يجري زيارة إلى جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرى وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، الدكتور ‏د. مسعود صوة‏، اليوم الخميس، زيارة إلى جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية في بنغازي.

وقد استمع الوزير، من قبل رئيس مجلس وأعضاء إدارة الجمعية، إلى شروح وافية حول مجالات عمل الجمعية في التعليم والتأهيل ومجالات الارشاد الأسري والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى مجالات التدريب والتأهيل للشباب والفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية.

وجرى خلال الزيارة عرض مرئي حول برامج وأعمال وأنشطة الجمعية، منذ تأسيسها عام 1990، كما تعرف الوزير على ما يُقدّم للفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية في مجال أعمال وأشغال الحياكة والتطريز والأعمال اليدوية.

وهنأ الوزير، رياضيي الأولمبياد الخاصة، بتفوقهم في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي ختام الزيارة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، على أهمية إدراج الفتيات والشباب منذ ذوي الإعاقة الذهنية الباحثين عن العمل في البرامج التدريبية، التي تقوم بها الوزارة، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لعام 2020 كعام للتدريب في ليبيا.