

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2020

أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ،تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفي في مدينة سرت في 5 شباط/ فبراير 2020، وما أفيد من اعتقال عدد من الصوفيين في سرت.

و أشارت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إلى أن هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في عدم التعرض للإعتقال والإحتجاز التعسفي.

وقالت البعثة إن القانون الإنساني الدولي يحظر تدمير الأضرحة الدينية فيما تشكل الهجمات المتعمدة ضد المعالم الدينية جرائم حرب. وتدعو البعثة السلطات، التي تحكم سيطرتها على مدينة سرت، إلى إجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.