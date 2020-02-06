وزارة الخارجية تجري مباحثات مع وفد ألماني يزور بنغازي

بحثت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أمس مع وفد ألماني رفيع المستوى يترأسه مدير مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، بحثت آخر المستجدات على الساحة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين.

ووفق الوزارة فإن اجتماعا عقد في مدينة بنغازي تطرق أيضا إلى الخروقات التي تقوم بها تركيا في ليبيا، مؤكدة أن أي اتفاق أو مبادرة لإحلال السلام في ليبيا لن تنجح ما لم يشترط فيها وقف التدخل التركي السافر وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

كما أوضحت الخارجية للوفد الألماني أن إيقاف النفط جاء بإرادة الشعب الليبي، رفضا لهدر مقدراته وأمواله على جلب المرتزقة والإرهابيين ودعمهم بالسلاح والعتاد.

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