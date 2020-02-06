سلامة: حققنا تقدمات في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تحقيق تقدمات في محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 المنعقدة في جنيف، والعمل على سد الهوة في بعض النقاط الخلافية.

وأعرب سلامة خلال مؤتمر صحفي عن أمله في عدم حدوث استفزازات من الطرفين، لتثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك دولا حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها بشأن وقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأعرب سلامة عن تفاؤله بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي بجنيف في 26 فبراير الجاري.

وقال المبعوث الأممي في المؤتمر الصحفي ذاته، إن المسار السياسي ما زال متأخرا، وذلك بسبب عدم استلام قوائم بأسماء كافة المشاركين في الحوار، مؤكدا أن المسارات الثلاثة قيد العمل.

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