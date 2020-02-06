

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

06 February, 2020

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن الشركة “قلصت إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف” محذرا من أنه إذا لم يعد الوضع إلى ما كان عليه قبل شهر، فيمكن أن تخاطر ليبيا بالانهيار والشلل.

وبحسب آكي أضاف ديسكالزي على هامش عرض الحاسوب الخارق الجديد (HPC5) الجديد في بلدة فيريرا اربونيون التابعة لمحافظة باڤيا (شمال)، أن “مستوى الإنتاج منخفض (في ليبيا حيق يتراوح) بين 156-160 ألف برميل في اليوم، بينما كنا عند 300 ألف من قبل”.

وأضاف ديسكالزي أن الوضع في ليبيا “صعب للغاية لأن هناك مليون برميل متوقف من النفط منذ أكثر من ثلاثة أسابيع” مضيفا “تركيزنا ينصب على الأفراد وسلامة المنشآت”. وأضاف “كل جهدنا يكمن في الحفاظ على الأصول مع أقصى قدر من الصيانة والتأكد من أن العاملين في أمان”.

وحسب ديسكالزي، فإن الأزمة الليبية “ليس لها تأثير على سعر النفط، لكن هذا يعني أن هناك الكثير بالنسبة لليبيا، لأن عليها دفع الأجور وشراء الأدوية والإبقاء على سير البلاد قدما”، مبينا أن الوضع الحالي يتمثل بـ”حرب في حرب. إنه وضع صعب للغاية ألحق بنا الضرر الى حد ما”.

ورأى ديسكالزي أنه “في العامين الماضيين، كان لليبيا تأثيرا ليس على العمل كالمعتاد، بل على كيفية تحسين وضع الإنتاج”. كما أعرب عن “قلقه على السكان، الموظفين والمتعاونين”.

وخلص ديسكالزي الى القول إن “لدينا أكثر من خمسة آلاف شخص ونحن بحاجة إلى فهم ما إذا كنا نستطيع دفع أجورهم أم لا”. واختتم بالتحذير “إن لم يعد الوضع إلى ما كان عليه قبل شهر، فيمكن أن تخاطر ليبيا بالانهيار والشلل”.