إدارة مستشفى جراحة وطب الأطفال بنغازي الجديدة تستلم مهامها

بنغازي 06 فبراير 2020 (وال)- أجري بمستشفى جراحة وطب الأطفال بنغازي، مراسم تسليم واستلام بين مدير إدارة الحالي والجديد.

هذا وقد أقيمت مراسم التسليم والاستلام أمس الأربعاء، تنفيذًا لقرار معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب.

وقد سلّم مدير المستشفى الحالي أحمد العقوري إدارة المستشفى إلى الدكتور فوزي ابن شتوان، بحضور اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة المتمثلة برئاسة حسن العمامي، وعضوية محمد العبيدي، وزكريا الزيداني، وحسني الورشفاني، وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة عبد الوهاب بو شوق، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي.

وقالت مديرة مكتب التوعية والتثقيف والإعلام الصحي هدى كويري : “نتمنى التوفيق والسداد للدكتور فوزي ابن شتوان في مهام عمله الجديدة، من أجل تقديم خدمات صحية أفضل لأطفالنا، ونشكر أحمد العقوري على كل ما قدمه للمستشفى فترة توليه الإدارة، آملين من الله عز وجل له التوفيق بما هو قادم”. (وال- بنغازي) ع ط/ ر ت

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