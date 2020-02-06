ورشة عمل حول دور الشباب في مزدة

أقام عدد من نشطاء المجتمع المدني والحكماء والأعيان والشباب في مدينة مزدة ورشة عمل تحت عنوان “أطفال الأمس- شباب اليوم – رجال الغد”.

وتضمنت الورشة عدة محاور تلخصت حول متطلبات المجتمع من الشباب ودورهم في المحافظة على البيئة وفي معالجة المشاكل وإحداث التغيير الايجابي والتنمية المجتمع، وأهمية الشباب في تقدم المجتمع، إضافة إلى محور آخر وهو النزاع، أسبابه وطرق علاجه، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تقام في المدينة بهدف تعزيز دور الشباب وصقلهم وتأهيلهم.

ويعاني الشباب الليبي من ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص العمل، فقد كشفت وزارة العمل في الحكومة المؤقتة عن بلوغ البطالة في ليبيا ما نسبته 19%، مادفع وزارة العمل إلى السعي بشكل دائم لتوفير فرص عمل الشباب وإقامة دورات تدريبية كثيرة حول أهمية خلق وظائف بديلة عن الوظائف العامة، في إشارة للقطاع الخاص، ومن شأن مثل هذه المبادرات الأهلية الدفع قدما بعجلة التطوير وتنمية المهارات لدى هذه الفئة المهمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية