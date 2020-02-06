عبد الهادي الحويج: المبادرة الجزائرية بداية لحل الأزمة في ليبيا ويجب إنهاء فوضى السلاح والميليشيات

في حوار مع فرانس 24، قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي في حكومة عبد الله الثني إن ليبيا تعاني من فوضى السلاح والميليشيات، مرحبا بأي تحرك لحل تلك الأزمة التي تعيشها بلاده. وأثنى الحويج على الجهود الجزائرية، معتبرا أنها بداية لحل يقوم على الاستماع لجميع الأطراف الليبية. كما أكد أن المشير خليفة حفتر سيزور العاصمة الجزائرية “قريبا جدا”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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