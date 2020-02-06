

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2020

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اعترف بكيان وهمي يسمى يهود ليبيا ومنحهم حق المشاركة في اجتماعات تخص أزمة البلاد.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “كلمة إلى الجميع، بما فيهم الخصوم” “انتظروا، توجد خفايا أكثر، يزاح الستار عن نسخة مختلفة من برنارد ليفي” مضيفا “غسان سلامة يعترف بكيان وهمي اسمه يهود ليبيا، ويمنحه حق المشاركة في الاجتماعات التي تخص الازمة الليبية ويدعو صاحبه لمقعد في طاولة جنيف، أما أغلبية الليبيين من أنصار ثورة الفاتح، والقبائل الليبية، والأكاديميون والمثقفين، فلا موضع لهم عند السيد سلامة”.

وأردف “أدعو كل القوى السياسية والاجتماعية الليبية الخروج من هذا النفق الذي وضعنا فيه عن وعي أو جهل، فهذه مؤشرات أننا قد لا نجد ليبيا نتقاتل عليها”.