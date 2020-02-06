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لوزون يجتمع بسلامة وستيفاني في جنيف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رافاييل لوزون رئيس الجالية اليهودية الليبية عن لقاء جمعه اليوم الخميس مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبحضور نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقال لوزون عبر إدراج على صفحته الشخصية في فيسبوك إن الاجتماع كان معه بصفته رئيساً لاتحاد يهود ليبيا، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى ما وصفها بـ “المعاناة التي تعيشها ليبيا بشكل عام” والصعوبات التي تواجه  الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل استرجاع حقوقها الإنسانية والاجتماعية حسب وصفه.

 وأشار لوزون إلى أن سلامة وستيفاني أبديا اهتماما لما قدمته من نبذة عن الليبيين اليهود، تاريخياً، وأوضاعهم حالياً، ورؤيتهم لحلول مشاكلهم ومشاكل ليبيا مستقبلياً حسب قوله، معبرا عن ارتياحه للتطور في التعاطي مع قضية اليهود الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يعني لا أحد وعد لوزون هذا بشئ. هذا الرجل يسعى لتحقيق مكاسب من ادعائه بطرد اليهود الليبيين من ليبيا وهو امر غير صحيح ولم يقع في أي وقت . فالدستور الليبي لم يكن يفرق بين الليبيين مهما كان أصلهم وفصلهم. أما في 1967 فقد تقدم عميد الطائفة اليهودية ليللو أربيب بالتماس الى الملك بمغادرة ليبيا بسبب أجداث وقعت كرد فعل لحرب يونيو . وبعد الحاح وافق الملك على الطلب على أن يعودوا خلال 30 يوما . وقد باع معظم اليهود الليبيين أملاكهم في ليبيا . وأملاك اليهود في ليبيا اليوم هي تلك الموضوعة تحت الحراسة ليهود تركوا ليبيا لدعم قيام دولة اسرائيل, ولكثير من الليبيين أموال وأملاك في فلسطين هي تحت الحراسة في اسرائيل اليوم لا تقع المطالبة بها بسبب حالة الحرب بين ليبيا والعدو الصهيوني.

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