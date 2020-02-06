لوزون يجتمع بسلامة وستيفاني في جنيف

كشف رافاييل لوزون رئيس الجالية اليهودية الليبية عن لقاء جمعه اليوم الخميس مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبحضور نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقال لوزون عبر إدراج على صفحته الشخصية في فيسبوك إن الاجتماع كان معه بصفته رئيساً لاتحاد يهود ليبيا، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى ما وصفها بـ “المعاناة التي تعيشها ليبيا بشكل عام” والصعوبات التي تواجه الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل استرجاع حقوقها الإنسانية والاجتماعية حسب وصفه.

وأشار لوزون إلى أن سلامة وستيفاني أبديا اهتماما لما قدمته من نبذة عن الليبيين اليهود، تاريخياً، وأوضاعهم حالياً، ورؤيتهم لحلول مشاكلهم ومشاكل ليبيا مستقبلياً حسب قوله، معبرا عن ارتياحه للتطور في التعاطي مع قضية اليهود الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية