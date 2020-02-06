كتيبة سبل السلام تشتبك مع العصابات التشادية بالقرب من الجغبوب

اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم بين كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش والعصابات التشادية، على الحدود الليبية المصرية وعلى مقربة من الجغبوب.

وبحسب مراسل قناة ليبيا فإن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام هذه العصابات بعمليات الخطف والحرابة عبر الطريق الرابط بين ليبيا والسودان، حيث قامت في الأيام الماضية بخطف اثنين من سائقي الشاحنات وطالبت بفدية مالية قدرها 200 ألف دينار ليبي، وهو ما اضطر الكتيبة للخروج بقوة قوامها 40 مركبة مسلحة لتخليص أبناء المدينة.

وبحسب الأنباء الأولية الواردة فإن عددا كبيرا من الجرحى والأسرى في صفوف العصابات وقع في قبضة أفراد الكتيبة، إضافة إلى غنم مركبة مسلحة.

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