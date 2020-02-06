سلامة: المحادثات بشأن ليبيا تحقق تقدمًا في مجالات عدة

جنيف-العنوان

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن المحادثات بشأن الوضع في ليبيا تحقق تقدمًا في عدة مجالات.

وذكر سلامة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في جنيف، أن وفدا القوات المسلحة وحكومة الوفاق في لجنة 5+5 العسكرية يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب التزامات من قبل الطرفين.

وأوضح سلامة، أن المسار العسكري هو أحد المسارات التي تحاول بعثة الأمم المتحدة تنظيمها تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد حول ليبيا في العاصمة الألمانية في 12 يناير الماضي.

وأكد سلامة، إلى أن هناك محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الأسلحة الثقيلة ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين. وبيّن سلامة، أن طرفا اللجنة العسكرية (5+5) سيعودون إلى ليبيا لبحث نتائج جلسات جنيف مع قياداتهم.

وأعرب سلامة عن أمله في مشاركة الشخصيات المدعوة من جانبي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، في المسار السياسي في 26 فبراير في جنيف، مؤكدًا أن الحوارات المنعقدة في جنيف ليبية خالصة ومن دون وجود أي طرف أجنبي.

وأعلن سلامة، أن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن في 9 فبراير القادم اجتماعًا للمشاركين في المسار السياسي والمالي.