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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

06 February, 2020

عقد ببلدية سرت اليوم الخميس اجتماعا لوضع آلية لتنظيم توزيع الوقود بالمحطات وغاز الطهي ومشاكل مربيي الدواجن

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن الاجتماع خصص لبحث ملفات الوقود وغاز الطهي وجرى الاتفاق على ان يتم تنظيم توزيع الوقود بكافة محطات البنزين بسرت عن طريق لجنة التواصل الاجتماعي بسرت والجهات الامنية المتمثلة في الإدارة العامة للبحث الجنائي ومديرية الأمن بسرت وجهاز الحرس البلدي سرت وذلك من خلال صرف بطاقة تعبئة الوقود للمواطن صاحب السيارة المستوفاة للشروط القانونية المتمثلة في كتيب السيارة تحديد تاريخ تزويد السيارة بالوقود وفقا لبيانات البطاقة بحيث يحق لكل سيارة التزود بالوقود كل خمسة أيام

كما تم ايضا الاتفاق على أعادة تنظيم توزيع اسطوانات غاز الطهي بسرت بحيث تكون عن طريق مراقبة الاقتصاد بسرت ولجنة الأزمة بسرت وعن طريق قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة تتكون من مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي ونقابة مربيي الدواجن لزيارة حضائر الدواجن بسرت للوقوف عن كثب وحصر كافة الحضائر التي بها دواجن لغرض توفير مادة الكيروسيين واسطوانات غاز بعد اعتمادها من لجنة الأزمة ببلدية سرت.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت المكلف ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية فرج أبراهيم عبد المجيد بحضور عضو المجلس التسييرى لبلدية سرت السنوسي الدعيكي ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي سرت سالم الهمالي والمقدم عبد المنعم المهشهش رئيس قسم الظواهر السلبية بالإدارة العامة للبحث الجنائي ورئيس الأمن الظاهر والدوريات بغرفة أمن سرت وعضوي لجنة التواصل الاجتماعي عمران امهلهل وعلي عمر القدافي ومراقب الاقتصاد بسرت عبد الجليل عيادة ومدراء مكاتب شركات الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط والراحلة للخدمات النفطية بسرت ومندوبا عن أدارة فرع شركة خدمات الطرق السريعة بسرت ومديري أدارتي الاعلام والعلاقات وشؤون المحلات ببلدية سرت اعضاء ومندوبا عن مديرية الامن بسرت رائد أبراهيم عيد والرائد عيسى أسويسي مندوبا عن فرع جهاز الحرس البلدي سرت اعضاء لجنة الازمة بسرت وعدد من أفراد الجهاز بسرت