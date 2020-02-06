ضبط شخص يروج المخدرات بحوزته 1900 قرص ترامادول

تمكنت الإدارة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة داخلية الوفاق، الخميس، من ضبط شخص يتاجر في الأقراص المخدرة بحوزته 1900 قرص من مخدر الترامادول.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ألقى فريق التحري والقبض بمكتب تحريات ابو سليم، القبض على شخص ليبي يروج الأقراص المهلوسة وبحوزته 1900 قرص من مخدر الترامادول، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.