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خارجية الوفاق: أمددنا خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح بالتعاون مع تركيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي، إن حكومة الوفاق استعدت عسكريا من كل الجوانب، انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا، للمحافظة على الدولة والحكومة الشرعية، متابعا: “أمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم”

القبلاوي، وفي لقاء مع وكالة “الأناضول”، نفي وجود مقاتلين سوريين في صفوف قوات الوفاق، مردفا: “اتفاقنا مع الدولة التركية لإرسال خبراء، وهم يتواجدون في طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، وبالتالي كل الجنود يتبعون للدولة التركية، وحتى الآن نسير بخطوات تابثة لتحقيق كل ما جاء في مذكرة التفاهم لتفعيلها بشكل كامل”، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب”

وبيّن القبلاوي، إن حكومة الوفاق اقترحت في مؤتمر برلين “إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والنازحين، تدعمه الدول التي تسببت في الانتهاكات.

ورأى القبلاوي، أنه لا توجد إشكالية في مشاركة أنصار النظام الجماهيري،  ضمن الشخصيات التي سيختارها غسان سلامة ، لأن حكومة الوفاق يتواجد فيها أفراد من أنصاره، مضيفا: “هناك توافق داخل الحكومة بضرورة تمثيل لكل هذه التيارات، لأن مرحلة المصالحة تقتضي فتح الباب أمام الجميع لإعادة الاستقرار في ليبيا”

وقال القبلاوي، إن حكومة الوفاق تنتظر من تونس والجزائر خطوات أكبر من شأنها صد العدوان،  متابعا: “لقد وجهنا رسالة للخارجية الجزائرية بأنه لا بد أن يكون أي تحرك متوافقا مع قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات الذي يحظر التعامل مع الأجسام الموازية”

وأضاف الناطق باسم خارجية الوفاق، أن الموقف الفرنسي كان في كثير من محطاته متضاربا، وقال “قبل أيام في جلسة مجلس الأمن تحدث مندوبها عن خرق قرار حظر التسليح في ليبيا وقدم تركيا كمثال، غير أن مندوبنا رد عليها بنفس الجلسة بأنك تناسيت قرار لجنة الخبراء الذي سمى بلادك ضمن الدول الداعمة بالعتاد والسلاح والجنود ويقاتلون بجانب حفتر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المدعو – غسان سلامة – عبارة عن لعبة في أيدي اليهود – هل تعلم معنى لعبة في أيدي اليهود ….!!!!
    / وليس له الحق في التنفس باسم (( – ليبيا – )) او التكلم في ما لايعنيه – تورطه هو والملحدين عبدة الأصنام – والهاربين لفرنسا – لطلب اللجوء – حكومة فرنسا الان ليست كما كانت عندما كان هناك رجال مواقف دولية منطقية مثل الرءيس الفرنسي الراحل – جاك شيراك هو وزملاءه واحترامه لليبيا والليبيين – ودينهم – وأعرافهم –
    اصبحتً الرءاسات الأوروبية عبارة عن استغلال المواطن وعدم احترام المجتمعات داخل اوطانهم –
    هل تعلم الأسبوع الماضي جميع العمال والمواطنين والمتظاهرين والفلاحين الفرنسيين في فرنسا التي تتشدق بها بعض الأطراف / يبحثون عن الأسلحة العسكرية لمواجهة حكومتهم سيءة السمعة – هذه ديمقراطية الصناديق / شراء الإصوات وجعل الناس البسطاء عبيد او متشردين في الشوارع – وهم يجلسون يقسمون امًوال وثرواث الدول وضرائب عرق الناس على ابناءهم وبناتهم وقصورهم اعلى ضفاف الجزر واليخوت …!!!
    / سلامة يجب – ان يرحل نهاءيا – من ليبيا – ولا يتحدث عنها أبدا –
    الأسبوع الماضي / تقارير – أمنية –
    تورط لبنانيين مع خليجيين في تهريب الأسلحة مخدرات لليبيا –
    – تورط لبنانيين في تزوير أوراق ومحاولة سرقة معلومات عن استثمارات ليبيا في الخارج –
    التورط في تدمير وتخريب مساجد في بعض مناطق ليبيا .
    – كل هذه الاعمال – سيحاسب عليها غسان سلامة او غيره – ويعتبر تدخل متعمد في شءون ومؤسسات دولة اخرى – دونً وجه اي حق .
    – وسيوضع ملف التدخلات اللبنانية والشيعية والنصرانية / في ليبيا على الطاولة بالبيانات والصور – للتحقيق الجناءي الدولي / مدعوم بالضباط العسكرين وجنود القوات الخاصة لحماية الأوقاف الاسلامية المسلحة لليبيا .

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  • ياحمار كل هذا لن يغير موازين القوى لصالح الجيش الوطنى الذى يمتلك تفوق فى الطائرات المقاتلة التى تستطيع ضرب اى هدف بما فى ذلك منظومة الدفاع الجوى لانها تطير على ارتفاعات اعلى من مدى هذه الانظمة اما الطائرات المسيرة التركية فمنظومة الدفاع الجوى تسقطها بسهولة ولا يمكن لتركيا توفير طائرات مقاتلة لانه سيتم اسقاطها بالطائرات الاعتراضية المصرية او اليونانية اذا مرت داخل مجالها الجوى ولا توجد مطارات امنه تستقر فيها لهذا حاولت الاستعانة بتونس او الجزائر وفشلت وبالتالى فالمعركة محسومة خاصة لو تدخل الجيش التاسع عالميا والاقوى افريقيا وعربيا واسلاميا الجيش المصرى الذى اذداد قوة رغم كل محاولات الاخوان لهدمه لصالح اسرائيل فاذداد قوة وكذلك الجيش الليبى يزداد قوة رغم انف الخوان

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  • انت يا ص ك 16 م تغالط نفسك فمن يدعم الصهاينة هى قطر وتلعب دور قذر لتدمير الدول العربية لصالح اسرائيل وتركيا ارض الدعارة بها مائتى الف داعرة مقننة وهذا ليس راى بل بشهادة واحد اخوانية اسمها ايات عرابى تفضح اردوغان ومشايخ الاخوان المدافعين عن دعارة اردوغان ومنهم الداعرة الاخوانى وجدى غنيم واردوغان زار اسرائيل من قبل وله صور مع شارون ولايزال له علاقات اقتصادية وعسكرية مع اسرائيل ويصدر لهم الاسمنت المستخدم فى بناء المستوطنات ثم يتاجر بالقضية القلسطينية كما يتاجر حزب الله وايران

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  • أعددت مؤخرتك يا قوبو يا بغل يا عايد يا حقير. للخازوق التركي. اتفوووووووه علي اصلك يا شيبة النحس يا تيس. باذن الله ستقضي بقية حياتك مطاردا يا خنزير

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  • وجوه كريهة مؤذيه تبعت علي التقيؤ زي هالمسخ القوبو شيبة النحس العايد الذيوث. و السفيه الجبان مجهول الاصل الحلوف السراج و الوسخ اللي زي القرد المشري. باذن الله ستنتهوا نهاية غير مشرفهاطلاقا يا تيوس و عير مأسوف عليكم

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