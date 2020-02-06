مبادرة أهلية للتثقيف الصحي في اجدابيا

أطلقت عيادة المدينة الطبية باجدابيا حملة توعوية تحت شعار “معا لأجل صحة أبنائنا” مستهدفة شريحة من الطلبة المتفوقين بالمدينة.

قام طاقم طبي من المصحة بزيارة مركز المتفوقين للكشف على الطلبة وإعطاء محاضرات توعوية لهم للحفاظ على صحة أسنانهم بـإشراف الدكتور جمال البرداح والدكتورة نعيمة اصهيبه وفريق من الممرضين المتعاونين

وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف الأطفال وتعريفهم بأهمية الصحة وضرورة الاهتمام بها من أجل طفولة صحية خالية من الأمراض وبيئة نظيفة تساهم وتساعد في نمو سليم ينعكس على مستواهم التعليمي وتحصيلهم الدراسي.

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