حملة لتعقيم المدرسة المركزية في صرمان

قامت شعبة الهلال الأحمر الليبي بصرمان بحملة تطوعية لتعقيم المدرسة المركزية.

واستثمر شبيبة الهلال الأحمر العطلة الأسبوعية للطلاب بالمدرسة المركزية صرمان في تعقيم هذه المؤسسة التعليمية التي تعد من أقدم مدارس التعليم الأساسي بالبلدية التي تأسست عام 1926.

ويأتي التعقيم للمحافظة على صحة طلاب المدرسة من الإمراض السارية والمعدية وتطهيرها من الفيروسات والطفيليات وحماية التلاميذ والطلاب والمعلمين والمعلمات من الأمراض وخصوصا في فصل الشتاء.

وشملت الحملة تعقيم جميع الفصول الدراسية والمعامل والإدارة من الداخل والخارج في محاولة لتجنيب كل الموجودين مخاطر الإصابة بأي أمراض تنتج عن انتشار الفيروسات.

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