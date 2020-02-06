اخبار ليبيا الان

حملة لتعقيم المدرسة المركزية في صرمان

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شعبة الهلال الأحمر الليبي بصرمان بحملة تطوعية لتعقيم المدرسة المركزية.

واستثمر شبيبة الهلال الأحمر العطلة الأسبوعية للطلاب بالمدرسة المركزية صرمان في تعقيم هذه المؤسسة التعليمية التي تعد من أقدم مدارس التعليم الأساسي بالبلدية التي تأسست عام 1926.

ويأتي التعقيم للمحافظة على صحة طلاب المدرسة من الإمراض السارية والمعدية وتطهيرها من الفيروسات والطفيليات وحماية التلاميذ والطلاب والمعلمين والمعلمات من الأمراض وخصوصا في فصل الشتاء.

وشملت الحملة تعقيم جميع الفصول الدراسية والمعامل والإدارة من الداخل والخارج في محاولة لتجنيب كل الموجودين مخاطر الإصابة بأي أمراض تنتج عن انتشار الفيروسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك