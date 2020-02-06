ورشة عمل تثقيفية لرياض الأطفال في درنة

نظمت في قاعة فندق اللؤلؤة في مدينة درنة ورشة عمل خاصة بنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، مستهدفة مديري رياض الأطفال في مدينة درنة وضواحيها برعاية وزارة التعليم بالحكومة الليبية وبحضور مدير مكتب إدارة الجودة بوزارة التعليم بالحكومة الليبية الدكتور محمد المبروك ومراقب التربية والتعليم منصور الدالي.

وتضمنت الورشة عرضا مرئيا للتعريف بثقافة الجودة الشاملة وأهميتها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات التعليمية، كما تم خلالها فتح باب المناقشة وتبادل الآراء، وعرض جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه رياض الأطفال بمدينة درنة.

وما تزال المؤسسات التعليمية الليبية تعاني من التعليم النمطي ويرى المختصون بأنه قد بات لزاما اليوم ترسيخ تعليم مبكر أكثر نمطية، فيما يقول المختصون لأنه مازال يراوح أمام طاولة التنفيذيين مشيرين إلى العديد من المشاكل التي تواجههم، مطالبين بتكاثف كل الجهات في إنجاز مشروع متكامل للتعليم المبكر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة بتطوير مستوى التعليم في رياض الأطفال في المناطق التابعة لها.

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