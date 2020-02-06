مصر تدعو لتكاتف الجهود الدولية لوقف الجهود التخريبية لدول في ليبيا وسوريا

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين، فضلاً عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عُقِد بمقر وزارة الخارجية المصرية، الخميس، لسفراء كافة الدول الأوروبية بالقاهرة برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، وبمشاركة مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة ليبيا محمد أبو بكر، وفقاً لما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

واستعرض مدير إدارة ليبيا بالخارجية المصرية، رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا، وسبل تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية للأزمة بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار.