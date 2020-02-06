وضع آلية جديدة لتوزيع الوقود داخل سرت

أعلن المجلس التسييري ببلدية سرت عن وضع آلية جديدة للعمل بتوزيع الوقود في المدينة، تحت إشراف لجنتي الأزمة والتواصل الاجتماعي.

وقد وضعت الآلية بدأ بمنح السائق بطاقة خاصة بتعبئة الوقود يحدد فيها اسم ونوع المركبة وتاريخ التعبئة، ما سيحد من أزمة الازدحام أمام محطات الوقود، ومن ضمن الآلية وضع آلية لتنظيم توزيع أسطوانات الغاز في سرت عبر قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتنسيق مع مراقبة الاقتصاد وفقاً لنموذج اللجنة المكلفة بالمراقبة، وبحسب حاجة مستودعات غاز الطهي بالمدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وكان رئيس الحكومة عبد الله الثني قد أكد في وقت سابق، عمله على استصدار قرار من قبل رئيس مجلس النواب بتسمية لجنة لإعادة الاستقرار إلى سرت، على غرار بلديتي بنغازي ودرنة، خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث احتياجات البلدية، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة زايد هدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية