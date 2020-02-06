إدانة أممية لاستهداف زاوية بن عيسى في سرت

دانت بعثة الأمم المتحدة يوم الخميس في بيان لها تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفية في مدينة سرت والذي وقع في 5 من فبراير الجاري وما رشح من معلومات حول اعتقال عدد من أتباع الطريقة الصوفية في سرت.

وأشارت البعثة في بيانها إلى أن هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ودعت البعثة السلطات الليبية، التي تحكم سيطرتها على مدينة سرت، إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة.

يشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تدمير الأضرحة الدينية فيما تشكل الهجمات المتعمدة ضد المعالم الدينية جرائم حرب وفقا للأعراف الدولية.

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