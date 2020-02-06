ليبيا تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، ممثلا عن ليبيا في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في دورته العادية (105) على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب.

عُقدت الاجتماعات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية، على موقع فيس بوك، تمت مناقشة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والموضوعات المرفوعة إلى القمة العربية الأفريقية الخامسة المقرر عقدها منتصف مارس القادم، إضافة إلى مستجدات المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى.