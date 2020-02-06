ليبيا: هل أغضبت الجزائر السرّاج؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه السيد محمد شوبار المحلل السياسي ومن طبرق السيد الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب الليبي للتوقف عند اجراء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم محادثات مع المشير الليبي خليفة حفتر في بنغازي ومشاركة نظيره في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج في جلسة حوارية مع عدد من أعيان وحكماء ومشايخ القبائل الليبية ضمن جهود الوساطة الجزائرية بين الطرفين المتنازعين في ليبيا..

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