طقس ليبيا: الأحوال الجوية المتوقعة الجمعة والسبت

توقع خبراء الارصاد في تقريرعن حالة الطقس في ليبيا ليومي الجمعة والسبت أن تشهد مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس يوم الجمعة تراجع لسرعة الرياح بحيث تصبح خفيفة إلى معتدلة مع أجواء باردة نسبياً قد يصحبها زخات أمطار ضعيفة على مناطق متفرقة.

وأضاف التقرير ان الأجواء ستكون صافية بمناطق غرب الجبل الغربي وباطن الجبل، وتنقشع السحب على كافة المناطق يوم السبت مع تحسن طفيف في درجات الحرارة.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج – اجدابيا – بنغازي – الجبل الأخضر – البطنان استمرار درجات الحرارة باردة على كافة المناطق مع ظهور الضباب أحياناً بالجبل الأخضر.

تتراجع سرعة الرياح على كافة المناطق بحيث تصبح شمالية غربية نشطة نسبياً ( 30 – 40 ) كم/س ، وتصبح معتدلة يوم السبت ما عدى الساحل الشرقي للجبل الأخضر وساحل البطنان.

وأضاف التقرير أنه ما زالت فرصة الأمطار متاحة يوم الجمعة على كافة المناطق بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة، وتبقى الفرصة يوم السبت لهطول زخات ضعيفة على مناطق شرق الخليج واجدابيا وبنغازي ، بينما تكون خفيفة بالجبل الأخضر وساحل البطنان.

ووفقا للتقرير تشهد مناطق الوسط والجنوب تراجعاً سرعة الرياح بحيث تصبح خفيفة إلى معتدلة مع أجواء باردة نسبياً تتخللها بعض السحب العابرة أحياناً ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة يوم الجمعة على مناطق شمال الجفره ومراده والواحات قد يصحبها زخات أمطار ضعيفة إلى خفيفة.

وأضاف التقرير أن هنالك أحتمال وارد لتشكل الصقيع والإنجماد نتيجة الأنخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر بمناطق الجبل الغربي وجنوبه – غدامس – الحمادة – الجفره – مناطق الجنوب الغربي.

حالة البحر

فيما تكون حالة البحر في الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت يوم الجمعة مضطرب ( 2 – 3 ) متر يتراجع تدريجياً خلال فترة آخر المساء والليل، ويصبح يوم السبت خفيف الموج لا يتجاوز ( 1 ) متر.

فيما يشهد ساحل الخليج وبنغازي والجبل الأخضر والبطنان يوم الجمعة شديد الأضطراب ( 2 – 4 ) متر، يتراجع تدريجياً يوم السبت ليصبح قليل الأضطراب ( 1.5 – 2 ) متر، والله أعلم.

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