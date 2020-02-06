بالصور.. حملة أمنية موسعة داخل حي الأندلس في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في وقت متأخر الخميس، انطلاق حملة أمنية موسعة لقوات الدعم المركزي فرع العاصمة طرابلس، داخل بلدية حي الأندلس بالعاصمة، تحت إشراف مدير الإدارة العميد محمد فتح الله، وبتعليمات من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للحفاظ على الأمن بالعاصمة.

وأوضحت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن عناصر الحملة أنشأوا إستقافات أمنية، وفتحوا نقاط تفتيشية، وفتشوا المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية، لافتة إلى أن تلك «الإجراءات الأمنية الصارمة» هدفت إلى بسط الأمن وضبط الشارع العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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وأظهرت صورًا نشرتها صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» انتشارًا أمنيًا كثيفًا لعناصر قوات الدعم المركزي بمحيط حي الأندلس، حيث فُعلت البوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وفُتشت المركبات الآلية؛ للتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

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