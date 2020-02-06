داخلية الوفاق تسلم أسطول مركبات جديدة للأجهزة التابعة لها (صور)

تسلمت، مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، أسطولا من المركبات الآلية الجديدة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، جاء ذلك بناء على الترتيبات الأمنية الصادرة من وزير الداخلية، وفي إطار تنفيد الخطة الأمنية الموضوعة، بإنشاء دوريــات وتمركــزات أمنيـــة وتكثيف دوريـــات شرطة المرور.

ووفقا للمنشور، نفذت مديرية أمن طرابلس، هذه الليلة، حملة أمنية من خلال قوة دعم المديرية، استهدفت أحياء طرابلس، لضبط الخارجين على القانون.