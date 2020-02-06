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البعثة الأممية تدين تدمير زاوية بن عيسى واعتقال صوفيين بسرت

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفي في مدينة سرت أمس الأربعاء، واعتقال عدد من الأشخاص الصوفيين في المدينة.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وأكدت البعثة، أن القانون الإنساني الدولي يحظر تدمير الأضرحة الدينية فيما تشكل الهجمات المتعمدة ضد المعالم الدينية جرائم حرب، داعية السلطات التي تحكم سيطرتها على مدينة سرت، إلى إجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.

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  • – الموضوع هذا – يجب ان يتحول الى ادارة اتفاقية الصخيرات – والصوفية الاسلامية موجودة في المغرب العربي – وبلاد المغرب والجزاءر ومورتتانيا – لانهم حفظة لكتاب الله وسنةًرسوله -وبناة للمساجد الدينية ،
    – وليست كما في بلاد تونس عبارة عن جهل ورقص نساء عراة مخمورين وبخور ودعارة في المسارح –

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