ميونيخ تستضيف اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين في 16 فبراير

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن مدينة ميونيخ ستستضيف في 16 فبراير الجاري، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا،

وقال ماس بحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم الخميس، إن بدء المحادثات مع كلا طرفي النزاع في ليبيا يعد علامة جيدة، موضحًا مواصلة بلاده التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وفي هذا الصدد أضاف ماس: “سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير الجاري في ميونيخ، وذلك وفق ما نقلت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقع “تويتر” عن الوزير.

وتستضيف ميونيخ المؤتمر الأمني السادس والخمسين في الفترة من «14 إلى 16» فبراير الجاري، والذي سيجمع أكثر من 450 من السياسيين والخبراء وممثلي قطاع الأعمال. ويتوقع المنظمون أن يحضر المؤتمر ما لا يقل عن 18 رئيس دولة وحكومة، و70 وزير خارجية ووزير دفاع.

ومن ضمن المواضيع المطروحة على أجندة اللقاء السنوي، ما كشف عنه رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني ولفجانج إيشينجر، حول إمكانية توجه الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا من خلال التوجه الجديد لعملية “صوفيا”.

وفي 19 يناير الماضي، استضافت برلين مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة، اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على وقف إطلاق النار، وتعهد المشاركين بالامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، استقبل مساء الأربعاء الماضي، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة، وأشار الأخير إلى التقدم المحرز في عملية برلين، ورحب بإطلاق محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف، مع تأكيد الحاجة إلى مشاركة بناءة من جميع الأطراف.

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