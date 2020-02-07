أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق شركة للخدمات التموينية في جنزور؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضح المركز إن مفتشي مكتبه بجنزور شنوا حملة تفتيشية رفقة الأجهزة الضبطية بجهاز الحرس البلدي، تبين خلالها عدم التزام شركة «الكوثر الصافي» للخدمات التموينية بالمواصفات القياسية من حيث « سوء النظافة العامة بمخزن ومطبخ الشركة، وسوء التهوية والتكييف والتبريد بالشركة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

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وشملت المخالفات « سوء حالة أرضيات وحوائط بمخزن ومطبخ الشركة، تهالك آلات إعداد العجين وأواني تحضير الطعام، عدم وجود حوض خاص بغسل المواد الأساسية والخضار، تهالك الزيت المستعمل في القلي وعدم معرفة طرق التخلص منه، تخزين المواد الغذائية غير مطابق للاشتراطات إلى جانب عدم وجود مخزن خاص بها».

كما تضمنت المخالفات «سوء مكان تخزين المواد المجمدة، وجود لحم «بورقر» ومواد غذائية «كاتشب» و«مايونيز» غير معلومة المصدر والصلاحية، سوء حفظ الخضراوات، عدم فصل دورة المياه عن المطبخ، سوء حالة الصرف الصحي، انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة والزاحفة».

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