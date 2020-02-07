مساعٍ أوروبية نحو حظر توريد السلاح لليبيا

نقلت وكالة آكي الإيطالية فحوى رغبة المؤسسات الأوروبية في توصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قريباً إلى إحداث توافق حول طرق وآليات مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة لليبيا ومساعي ممثلي الدول الأعضاء للتوصل لرؤية مشتركة حول كيفية مراقبة الحظر ، بموجب القرار الأممي مساهمة منهم في حل الصراع الليبي.

وأبدى “بيتر ستانو” المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزف بوريل” تفاؤله بحذر حول قرب الاتفاق، قائلاً “قد يتوصل ممثلو الدول للاتفاق على عملية دائمة أو ربما مؤقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار”.

ويُنتظر أن تتبلور هذه المساعي أكثر في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر في السابع عشر من فبراير الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما توقعت “آكي”أن يذهب مسؤولو بعض الدول مثل النمسا إلى التشكيك بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي، مقترحين مراقبة جوية وبرية خاصة للحدود الجنوبية لليبيا.

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