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ديوان المحاسبة: تصريحات السويحلي مغلوطة وملفه أمام النائب العام

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد ديوان المحاسبة ما تم تناقله من تصريحات لرئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي التي تطرق فيها إلى قضية أحالها الديوان إلى مكتب النائب العام مؤكدا أن هذه التصريحات مغلوطة ويتم بثها بإعلانات مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى الديوان كاشفا جزءا مما خلفه السويحلي وراءه.

ومن خلال ما نشره الديوان أماط اللثام عن فساد مالي في حسابات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن سنة 2017 مشيرا فيها إلى ما قال أنه استغلال من السويحلي عندما ترأس الأعلى للدولة وتحصل على ميزات غير قانونية، مستدلا بعدم وجود فواتير وأذونات صرف تتعلق بنفقات إقامة للسويحلي، وعدد من أفراد أسرته دون وجه حق لصالح شركتين سياحيتين، موضحا أن ملفات المخالفات أحيلت إلى النائب العام للتحقيق، معتبرا ذلك مخالفة وفقا للتشريعات النافذة وقد وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 م بالصفات وليس بالأسماء.

واشار الديوان إلى أنه وبعد نشر تقريره عن ذلك العام طلب رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بعد توليه الرئاسة بيانات عما ورد من الديوان فتمت إحالة التفاصيل إليه مضيفا أن هناك محاولة لتغطية الاتهامات الموجهة للسويحلي بيد أن الديوان أقر بوقوع ذلك بالأدلة، مؤكدا أن ذلك يعطي للقضية أبعاد وشبهات جنائية ليست من اختصاص الديوان ما دفعه إلى إحالتها إلى مكتب النائب العام .

ويرى مراقبون أن هذه البيانات والمعلومات قد تأخرت وآخرون يربطونها بما يجري في البلاد الآن من صراع، في حين يؤكد الديوان أنه مؤسسة مهنية محايدة وبعيدة كل البعد عن أي صراعات سياسية أو أيدلوجية وأن ما ورد في تصريحات السويحلي لا يعدو كونه تدليسا للحقائق للنيل من مؤسسة معنية بالرقابة على المال العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صضقصثضقثضصق
    الي ادارة الموقع بعد التحية ,,,
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    بعد هذا كله نحذركم من احمد الدردفي
    معلومات هامة
    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )
    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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